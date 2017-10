Evolutie van de studiekostenmonitor

De vorige Vlaams minister voor Onderwijs Pascal Smet lanceerde het idee van een studiekostenmonitor om de kosten op verschillende onderwijsniveaus in kaart te brengen. Een jaar geleden was die monitor klaar en moest er enkel nog data verzameld worden. Dat gebeurt dit jaar maar Vlaams Parlementslid Caroline Gennez vindt dat een veel te trage evolutie.

Dit jaar zullen in Vlaanderen 300 scholen deelnemen aan de studiekostenmonitor, het instrument dat de studiekosten op de verschillende onderwijsniveaus in kaart moet brengen. Volgens onderzoekers zou op deze manier de resultaten kunnen verkregen worden 30.800 leerlingen. 10.080 leerlingen gewoon basisonderwijs, 1350 leerlingen buitengewoon basisonderwijs, 1750 leerlingen buitengewoon secundair onderwijs en 17.620 leerlingen gewoon secundair onderwijs. “Wij verwachten de resultaten na afloop van dit schooljaar. Dan hebben we alle data. We zullen samen met de onderzoekers toelichting geven over de resultaten zodra we ze ontvangen hebben. Ook de deelnemende scholen krijgen individuele feedback in het rapport”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).





Het heeft allemaal langer geduurd dan voorzien, maar nu zal het instrument effectief kunnen gebruikt worden. Toch vindt sp.a-oppostielid Caroline Gennez dat de evolutie te traag vordert. “De studiekostenmonitor is toch wel al een jaar geleden opgeleverd. Waarom hebben we dan vorig schooljaar niet gemeten? Want meten is weten, en op basis daarvan kun je dan concrete maatregelen treffen. Het sleept allemaal nogal lang aan”, aldus Gennez.

