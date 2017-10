Onduidelijkheid over nieuwe rijopleiding

Federaal minister François Bellot (MR) en Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), spreken elkaar tegen over de regels voor het behalen van een rijbewijs. Sinds 1 oktober zijn er in Vlaanderen nieuwe regels voor bestuurders in opleiding, maar voor de federale regering blijft alles hetzelfde. Door het gekibbel van de Mobiliteitsministers weten de mensen niet waar ze aan toe zijn.

Begin oktober ging de nieuwe rijopleiding van start. Zo moeten kandidaat-chauffeurs minstens negen maanden rijervaring opdoen vooraleer ze hun praktijkexamen afleggen. Vroeger kon dat al na drie maanden, na het behalen van je theoretisch rijbewijs. Daarnaast komt er voor de begeleiders wel een verplichte eenmalige bijscholing van drie uur. Hier wordt de wegcode opgefrist en krijgen zij enkele pedagogische tips krijgen aangereikt. “De eerste kilometers van beginnende chauffeurs zijn de gevaarlijkste, met de meeste ongevallen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “In onze strijd tegen de schande van de vierhonderd verkeersdoden hebben we een uitgebreid plan opgesteld voor Vlaamse verkeersveiligheid”.





Dat geldt voor Vlaanderen, want voor de federale regering verandert er niets. “Rijbewijzen zijn een federale bevoegdheid, die moeten in het hele land hetzelfde waard zijn”, reageert minister François Bellot (MR). Daarop trok hij naar de Raad van State om de nieuwe regelgeving tegen te houden. “Het is zijn goed recht om die procedure te starten. Ook al is dat stokken in de wielen steken van onze strijd voor meer verkeersveiligheid”, zegt Weyts. “Iets anders is om onderrichtingen te laten versturen door de FOD Mobiliteit naar de gemeentebesturen om al dan niet expliciet aan te geven dat men de Vlaamse regelgeving naast zich moet neerleggen omdat die niet van toepassing zou zijn. Dit een complete miskenning is van elk principe van de democratische rechtsstaat. Ik vind dat ‘du jamais vu’”.

Studio Parlement, woensdag 4 oktober vanag 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.