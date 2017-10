Homans weigert erkenning van moskeeën

Minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans, weigert nog steeds twintig moskeeën te erkennen, ondanks het positief advies van Staatsveiligheid. Homans krijgt naar eigen zeggen niet genoeg informatie over de werking van de moskeeën. Volgens minister van Justitie Koen Geens moeten moskeeën die zich aan de regels houden wél erkend worden. Maar Homans wil geen compromissen sluiten tussen veiligheid en integratie, dat zegt ze tijdens de commissie binnenlands bestuur in het Vlaams Parlement.

Enkele maanden geleden liet minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA), weten voorlopig geen moskeeën meer te erkennen. Volgens haar legt Staatsveiligheid de focus op terreurbestrijding en geven ze haar geen duidelijkheid over het bestuur van de moskeeën. “Ik ga geen compromissen sluiten tussen veiligheid en integratie”, reageert ze. “Ik geef een voorbeeld, de moskee van Diegem waarvan de imam de spilfiguur bleek te zijn in de aanslagen in Barcelona. Die bewuste imam is hier geweest in 2016 voor een periode van drie maanden. Als ik u zeg dat ik in februari 2017 een positief advies kreeg met geen énkele vermelding van het feit dat die bewuste imam daar ooit is geweest. Dan kan ik maar twee zaken concluderen. Ofwel weet de federale dienst niet dat die man daar drie maanden heeft gepredikt. Ofwel willen ze de informatie niet doorgeven”.





Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor de erkenning van de lokale geloofsgemeenschappen. Dit kan wel alleen na positief advies van Staatsveiligheid, dat onder de bevoegdheid van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) valt. Maar ondanks het positief advies blijft Homans voet bij stuk houden. “Er zal voorlopig geen enkele lokale geloofsgemeenschap erkend worden”, zegt ze. “Stel u voor dat ik een moskee erken zonder de nodige informatie. Als er dan iets gebeurt in of rond de moskee dan zal ik de eerste zijn die met de vinger wordt gewezen”.

Omzendbrief

Ondertussen heeft Geens een omzendbrief klaar die stelt dat naast de Staatsveiligheid ook de politie, het OCAD, de Dienst Vreemdelingenzaken en de witwascel mee moeten beslissen over de erkenning van een moskee. “Ik kan het initiatief alleen maar toejuichen. Anderzijds toont het ook aan dat ik het altijd bij het rechte eind heb gehad”, zegt Homans. “Het bewijst dat collega Geens toegeeft dat de adviezen in het verleden niets of weinig om het lijf hadden”.

