Digitale onduidelijkheid van de jachtkaarten

Sinds deze zomer zijn de jachtkaarten voor Vlaanderen online beschikbaar op de website van Geopunt. Op deze website kunnen jagers opzoeken op welke locaties ze mogen jagen. Deze jachtgebieden omvatten ook veel privé-terreinen en tuinen en voor veel mensen is het onduidelijk of hun tuin jachtgebied is. In de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement erkent Vlaams Minister Joke Schauvliege dat er nog problemen zijn met de jachtkaarten.

In maart kwam aan het licht dat heel wat gronden zijn ingekleurd als jachtgebied. Dit buiten het medeweten van de eigenaars. Dat bleek uit een onderzoek van Vogelbescherming Vlaanderen. Na flink wat kritiek beloofde minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), de jachtkaart van Vlaanderen online te zetten. Dit kan geraadpleegd worden via geopunt.be. Sinds de kaarten op het internet staan weten honderden mensen dat hun terrein jachtgebied is. Om het inschrijven van woongebied als jachtterrein tegen te gaan, startte de Vogelbescherming met een campagne waarbij je als eigenaar onrechtmatig jachtgebied kan laten schrappen. Zo’n 1400 eigenaars willen dat de jachtkaart aangepast wordt.





“Nu interpreteren nogal wat mensen het ingelijfd zijn in een jachtgebied ook meteen als een mogelijkheid voor een jager om daar te verschijnen. Dat is natuurlijk niet zo. Er is nog andere regelgeving die moet worden gerespecteerd. Bijvoorbeeld respect voor iemands eigendom en nabijheid van woningen waar niet mag worden gejaagd”, zegt Piet De Buryn (N-VA). Ondertussen liet Schauvliege weten dat men online een aanvraag tot schrapping kan indienen. “Alle informatie om een eigendom of jachtrecht te laten schrappen, is ter beschikking via de website van het ANB, www.natuurenbos.be/jachtplannen, inclusief het daartoe bestemde formulier. Ook via Geopunt is deze link rechtstreeks bereikbaar”, aldus Schauvliege.

Actua-Commissie, donderdag 21 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.