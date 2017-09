Weyts wil betere controles in slachthuizen

Opnieuw duiken er schokkende undercoverbeelden op van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Ditmaal in een runderslachthuis van Izegem. Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet ondertussen het slachthuis sluiten. Maar hoe kunnen we deze wanpraktijken in de toekomst vermijden?

Afgelopen week kwam een slachthuis alweer onder vuur te liggen. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights pakte opnieuw uit met choquerende beelden over het niet respecteren van dierenwelzijn. Dit keer met undercoverbeelden in het slachthuis Verbist van Izegem. De beelden tonen dat dieren behandeld worden met elektrische prikkelaars. Daarnaast wordt er hardhandig gebruikgemaakt van stokken. Volgens Animal Rights worden er in het slachthuis in Izegem ook zieke, gewonde of zelfs zwangere dieren aangeboden. Wettelijk gezien mogen die niet worden getransporteerd. “Hierbij rijzen vragen over het toezicht op het dierenwelzijn door de dierenartsen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Die moeten sowieso aanwezig zijn en middels het convenant tussen Dierenwelzijn en het FAVV ook moeten toezien op het respecteren van de regels inzake dierenwelzijn”, zegt Gwenny De Vroe (Open Vld).





Dierenartsen met opdracht (DMO) werken in eerste instantie voor het FAVV. Toekijken op dierenwelzijn is vaak slechts een bijjob voor hen. Daarom wil minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA), een eigen Vlaamse inspectiedienst. “Ik stel vast dat de inspecteurs van het FAVV en de DMO’s de focus nogal eenzijdig op de volksgezondheid leggen. Dat is geen verwijt. Het is hun hoofdtaak, en dierenwelzijn is slechts een bijkomende taak. Het lijkt me dan ook verstandig een eigen dienst te organiseren”, zegt Weyts. “Ik heb een onafhankelijke externe expert de opdracht gegeven ter zake, al dan niet in combinatie met de DMO’s of wie dan ook, enkele scenario’s naar voren te schuiven. We moeten er alleszins voor zorgen dat de Vlaamse inspecteurs op vrij regelmatige basis meer kunnen controleren en inspecteren”.

Nadelig voor de sector

Het is niet de eerste keer dat er ophef is ontstaan rond toestanden in slachthuizen. In maart werden de wanpraktijken openbaar gemaakt uit het varkensslachthuis in Tielt. Een zware klap voor de sector, klinkt het. “De casus in Izegem heeft aangetoond dat het probleem niet enkel een probleem inzake dierenwelzijn is. Het is ook onmiddellijk een commercieel probleem voor de betrokkenen. Ik denk dat 90 procent van de klandizie van het slachthuis in Izegem is verdwenen”, zegt Weyts. Ondertussen kreeg het slachthuis in Izegem een actieplan voorgelegd. Zo lang ze niet aan de voorwaarden voldoen blijft het slachthuis gesloten.

