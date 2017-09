Onze jeugd eet te weinig Belgisch witblauw

De consumptie van rundvlees is in ons land op acht jaar tijd met meer dan 20 procent gedaald. Vooral de jongere bevolkingsgroepen zijn minder gevoelig voor de lokale afkomst van het vlees op hun bord. Dit heeft als gevolg dat de prijzen van het Belgisch witblauw systematisch zijn gezakt. Met alle gevolgen voor de rundveehouders. Jos De Meyer (CD&V) stelt zich de vraag welke acties bevoegd minister Schauvliege zal nemen om de jeugd te doen kiezen voor lokaal geproduceerd, kwalitatief rundvlees.

De rundvleesconsumptie in ons land zit al jaren in een dalende lijn, en dat voelt de sector. Op acht jaar tijd is het met meer dan 20 procent gedaald. Ieder jaar eet de Belg gemiddeld 1,3 kilogram minder vlees. Vooral jongere generaties worden massaal vegetariër. “Neem dit alles samen met de prijzen die sinds 2013 systematisch zijn gezakt, en dan hoef ik u niet te vertellen dat de rentabiliteit op de bedrijven ondermaats blijft. We zien dan ook dat heel wat veehouders ervoor kiezen om het aandeel vleesvee af te bouwen, zeker op gemengde bedrijven”, zegt Renaat Landuyt (sp.a). En dat blijkt ook uit het aantal slagerijen. In 2009 waren er nog 4.131, in 2015 nog maar 3.645. Dat betekent dat elke week ergens in België een slagerij sluit.





Via gerichte promotie wil de sector en de Vlaamse regering daar verandering in brengen. “Van 9 tot 15 oktober plannen we de Week van de Steak-Friet. Er komen radiospots en affiches bij retailers en lokale slagers en er worden ook proevertjes aangeboden. De VLAM-website zal diverse rundvleesrecepten aanbieden en de focus daarvan zal liggen op Belgisch wit-blauw rundvlees. Er is ook een foodtruck met rundvleesdegustaties die te vinden zal zijn in vier universiteiten en op de horeca-expo. Op die horeca-expo in november worden er naast foodtrucks bijkomende promoacties gehouden, zoals een workshop onder leiding van topchef Guy Van Cauteren. Tot slot, op een internationale competitie van hotelscholen sponsort VLAM het Belgisch wit-blauw en het kalfsvlees”, zegt Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V).

