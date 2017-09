Aanpassingen aan het wapenhandeldecreet

Naar aanleiding van een ontwerp van decreet dat aanpassingen zou doorvoeren aan het wapenhandeldecreet werden verschillende partijen uitgenodigd voor een hoorzitting in de commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement. Vertegenwoordigers van onder andere het Vlaams Vredesinstituut en Dienst Controle Strategische Goederen antwoorden op vragen van de parlementsleden.

In 2012 werd het ‘Wapenhandeldecreet’ door de Vlaams regering goedgekeurd. Dat decreet regelt voor het Vlaamse Gewest de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van wapens en militair materiaal. Het decreet schiep een geheel nieuw regelgevend kader, dat sterk beïnvloed was door de toen nieuwe EU-regelgeving ter versoepeling van de interne defensiemarkt. Maar desondanks komen nog steeds veel te vaak Vlaamse wapenonderdelen in de verkeerde handen terecht. 60 tot 70 procent van het eindgebruik van Vlaamse wapensystemen is onbekend, zo berekende het Vlaams Vredesinstituut. “We weten in het overgrote deel van de wapenexportdossiers niet eens wie de uiteindelijke gebruiker van het wapentuig zal zijn”, schrijft Tine Soens (SP.A) in Knack. “Het Vlaams Vredesinstituut noemt deze vaststelling terecht de achilleshiel van ons Vlaams wapenexportbeleid”.





Na grondig overleg werden verschillende wijzigingen aan het wapenhandeldecreet doorgevoerd. Zo wordt er onder andere de mogelijkheid voorzien om een Vlaams wapenembargo in te stellen tegen dubieuze regimes of landen in oorlog. En er komt een betere controle op wapens die in ons land passeren op hun traject van verkoper naar koper. “Maar er is meer nodig, want in de praktijk zal de wapenhandel gewoon doorgaan”, benadrukt Bram Vranken van Vredesactie. “De Vlaamse wapenexport naar dubieuze regimes zoals dat van Saoedi-Arabië zal ook met een eigen embargo niet stoppen”.

