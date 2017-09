Romantiseert Netflix-serie ’13 Reasons Why’ zelfdoding?

Grote media-aandacht voor zelfdoding kan tot kopieergedrag leiden. De mediarichtlijn om in dergelijke gevallen discreet te berichten geldt wel enkel voor nieuwsprogramma’s. Niet voor fictieprogramma’s zoals ’13 Reasons Why’ een nieuwe serie over de zelfdoding van een meisje op Netflix. Het romantiseren van deze zelfdoding baart experts grote zorgen. De leden van de commissie Welzijn wisselen hierover van gedachten met minister Jo Vandeurzen en Gwendolyn Portzky, coördinator van het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie.

’13 Reasons Why’ is het fictieve verhaal van een tienermeisje dat zelfmoord heeft gepleegd. In een van de afleveringen is heel duidelijk te zien hoe ze dat doet. “Dat is gevaarlijk”, zeggen ze bij het Vlaams expertisecentrum voor suïcidepreventie. “Wij hebben cijfers die aangeven dat zulke series kunnen leiden tot een verhoging van de zelfmoordcijfers. We noemen dit copycat-suïcide. Ook tijdens de serie wordt er nooit een hand uitgereikt naar de mensen die met vragen zitten”, zegt Gwendolyn Portzky, coördinator van het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie. Daarom werd er aan Netflix gevraagd om een verwijzing naar de zelfmoordlijn te plaatsen, maar deze weigeren het.





Sp.a-oppositielid Freya Van den Bossche vindt dat de scène gecensureerd moet worden. “Ik ben voor vrijheid op vele vlakken, maar als ik merk dat de serie ‘13 Reasons Why’ wordt uitgezonden zonder dat daar vooraf of nadien een waarschuwing is, dan vraag ik me af hoe dat mogelijk is. In dat geval vind ik dat die scène moet worden geknipt. Het zijn immers tieners die daarnaar kijken, dat is het tienerboek bij uitstek”, klinkt het tijdens de commissie voor Welzijn. Volgens bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V) heeft censuur weinig zin. “De idee dat wij dat vanuit de overheid daar een soort censuur op kunnen zetten, lijkt me niet echt realistisch. Bovendien is er het voortdurende dilemma dat wat expliciet wordt verboden, vaak een nog grotere aantrekkingskracht heeft. Het doel is om te komen tot hanteerbare fictierichtlijnen die geen beknotting van artistieke vrijheid inhouden”, zegt de minister.

Wie met vragen zit kan de Zelfmoordlijn bereiken op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be