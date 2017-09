Islamleerkrachten in Vlaams onderwijs

“In Vlaanderen kan al een opleiding tot islamleerkracht gevolgd worden, maar voor die opleiding moeten leerplannen worden opgesteld”. Dat zegt Vlaams Minister Hilde Crevits in de commissie Onderwijs op een vraag van Jean-Jacques De Gucht. De huidige islamleerkrachten moeten een bijscholing krijgen.

Meer en meer Vlaamse leerlingen volgen een islamopleiding. De afgelopen tien jaar is het aantal verdubbeld, van 3,2 procent in 2005-2006 tot 6,8 procent vorig jaar. Leerkrachten die islam willen geven in het basisonderwijs of tot en met de tweede graad in het secundair onderwijs kunnen terecht bij één volgende vijf instellingen: Erasmus Hogeschool, UCLL, Artesis Plantijn, Thomas More en de Arteveldehogeschool. Deze bieden een scholing islam binnen de lerarenopleiding. Wie in de derde graad een islamitische opleiding wil geven moet een master afwerken aan de universiteit. ‘Een historische doorbraak’, noemde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits het akkoord dat ze bereikte met de Moslimexecutieve. “We zetten sterk in op het aanbod en rekenen op het cascade-effect. Elk schooljaar zullen er méér jonge moslims zijn die levensbeschouwing krijgen van een goed opgeleide leerkracht”, aldus de minister.





Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is alvast tevreden over de reeds genomen maatregelen. “Er is nood aan een islamopleiding die zorgt voor meer imams uit de eigen samenleving. Zo hebben we de garantie dat zij bekend zijn met onze taal en fundamentele waarden en normen zoals de gelijkheid van man en vrouw”. Toch vreest hij dat de Turkse gemeenschap enkel zal luisteren naar het Diyanet-bestuur in Turkije. “Ik denk dat u een verbindend persoon kunt zijn, mevrouw de minister. Ik denk alleen niet dat u dat zult bereiken door aan tafel te gaan zitten met mensen die eigenlijk de beslissing niet nemen”, aldus De Gucht.

