Spoedzitting in Vlaams Parlement over fipronilschandaal

Na het federaal parlement vorige week hield ook het Vlaams Parlement vandaag een spoedzitting over het eierschandaal. De zitting komt er onder andere op vraag van Els Robeyns (sp.a). Zij vraagt zich af wanneer bevoegd minister Joke Schauvliege op de hoogte werd gebracht over het dossier en welke stappen zij al heeft ondernomen.

In steeds meer landen duiken alsmaar meer besmette eieren op. De Europese Commissie heeft ondertussen bekendgemaakt dat er in 15 landen van de Europese Unie eieren met fipronil zijn teruggevonden. Ook in Zwitserland en Hong Kong zijn er besmette eieren opgedoken. In België blijven de bedrijven waar er fipronil is aangetroffen geblokkeerd, tot het onderzoek is afgerond. Ondertussen werden er al miljoenen eieren vernietigd. De schade loopt op tot miljoenen euro’s. “Het FAVV maakte bekend hoeveel en welke types van bedrijven uit de ruime leghennensector geblokkeerd werden vanwege het fipronilschandaal. Aan de hand hiervan ramen wij de schade tot op vandaag op minstens 10 miljoen euro”, zegt de Boerenbond.





De Vlaamse regering liet ondertussen weten dat het de mogelijkheid van overbruggingskredieten onderzoekt. “We hebben de vraag gekregen om noodlijdende bedrijven te helpen, en dat gaan we ook doen”, zegt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits. Minister van Landbouw Joke Schauvliege zal zo snel mogelijk samenzitten met de pluimveesector om na te gaan of er eventueel beroep kan gedaan worden op het Vlaamse Investeringsfonds voor de Landbouw. Minister van Economie, Philippe Muyters, daarentegen zal samen met de bankensector bekijken of er geen bijkomende maatregelen kunnen genomen worden.

Stroeve communicatie?

Sp.a-oppositielid Els Robeyns eiste dat minister Schauvliege tekst en uitleg tijdens een spoedzitting komt geven. “In welke mate werd zij door haar federale collega op de hoogte gebracht en wat deed het kabinet met deze informatie? Als ze niet op de hoogte gebracht werd, wat deed ze als Vlaams minister bevoegd voor Landbouw rond de problematiek? Goed wetende dat dit ook ernstige gevolgen zal of kan hebben voor de Vlaamse pluimveeteelt?”, vraagt Robeyns zicht af. De vraag naar een spoedzitting werd al snel bijgetreden door alle partijen. “Ik vind het niet meer dan normaal dat we toch even kijken wat de mogelijke consequenties zijn voor de sector en hoe we daar op kunnen inspelen”, zegt commissievoorzitter Jos De Meyer (CD&V).

