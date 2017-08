Ducarme beschuldigt Nederland

Minister van Landbouw, Denis Ducarme (MR), overliep tijdens de Kamercommissie die is bijeengeroepen naar aanleiding van de eiercrisis de volledige gang van zaken van de voorbije weken. Hij haalt tijdens zijn betoog ook fors uit naar Nederland. De Nederlanders zouden al sinds november vorig jaar weten dat er fipronil in kippenstallen wordt gebruikt. Dat is verboden maar toch werd ons land hier nooit van verwittigd.

Minister van Landbouw, Denis Ducarme (MR), begint zijn uiteenzetting met een chronologie van de fipronilcrisis. Daaruit blijkt dat het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) voor het eerst op de hoogte werd gebracht van een mogelijke besmetting met fipronil op 2 juni. “Toen werd er voor het eerst een tegenexpertise gevraagd door een pluimveebedrijf waarbij een fipronilwaarde van 0,92 mg gemeten wordt. Boven de Europese maxima dus, en daarvan was het Federaal Voedselagentschap op de hoogte”, zegt Ducarme. “Daarop gaat het onderzoek van start en worden op verschillende plaatsen eieren geblokkeerd. Enkele dagen later blijkt op 8 juni uit een Duitse tegenexpertise het tegengestelde”. Midden juni komt aan het licht dat de besmetting misschien wel via Nederland zou zijn gelopen. Op maandag 19 juni vraagt het FAVV om meer uitleg aan zijn Nederlandse collega’s. Tot driemaal toe kregen ze geen antwoord op hun vragen.





“Pas op 20 juli hebben we een rapport gekregen uit Nederland. Tot dan hadden we simpelweg geen info. Hierdoor hebben we niet sneller en preciezer een perimeter kunnen instellen. We hebben tijd verloren, want we konden ook nog geen testen uitvoeren”, zegt Ducarme fel. “Het is onmogelijk dat Nederland, een van de grootste uitvoerders van eieren, die cruciale info niet sneller uitwisselt. Ik heb mijn Nederlandse collega hierover om uitleg gevraagd. Wij moesten maar zitten afwachten: dit is echt de meest floue informatiestroom ooit”, zegt Ducarme. In zijn rapport schrijft het FAVV ‘per toeval’ in het bezit te zijn gekomen van Nederlandse documenten waarin wordt vermeld dat er in november 2016 fipronil werd aangetroffen in pluimveestallen. In de Kamercommissie uiten verschillende parlementsleden hun ongenoegen over de laattijdige communicatie van Nederland. “Moedwillig tegenwerken”, klinkt het.

Mag u nog eieren eten?

Veel mensen vragen zich dus af of ze nog met een gerust hart eieren kunnen kopen. Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open Vld), verzekert van wel. “De geteste eieren waren op dat moment nog geblokkeerd. Hoewel een terugroeping van eieren in de winkels op dat moment strikt gezien niet nodig was, hebben mijn collega Ducarme en ik in overleg met de premier beslist om dat toch te doen. Noem het een bijkomende voorzichtigheid”, aldus De Block. “Maar laat me duidelijk zijn: er zijn nooit eieren waarop een te hoge fipronilnorm was gemeten in de voedselketen terechtgekomen. Dat heeft het Voedselagentschap verhinderd”.

