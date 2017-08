De impact van de Brexit op Vlaanderen

De impact van de aangekondigde Brexit op onze economie valt vooralsnog mee. Dat liet Vlaams Minister-President Geert Bourgeois in de commissie Buitenlandse Handel weten na vragen van onder meer Tom Vangrieken (Vlaams Belang) en Rik Daems (Open Vld). Het Verenigd Koninkrijk is de vierde belangrijkste handelspartner van zowel Vlaanderen als Wallonië. Geert Bourgeois en zijn Waalse collega Paul Magnette spraken daarom onderling al over een eigen handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk.

België is een van de landen die het meest getroffen zal worden binnen de Europese Unie. De studiedienst van de Vlaamse Regering berekende dat de harde Brexit tegen 2030 een economische impact van 2,5 percent zal hebben op het Vlaamse bbp. Dit ten gevolge van de handelsbarrière, maar ook van een economische recessie in het Verenigd Koninkrijk. “Stel dat we geen handelsakkoord zouden hebben en terugvallen op de regels van de Wereldhandelsorganisatie, dan zouden de Belgische exporteurs gemiddeld 5% invoerrechten moeten betalen in Groot-Brittannië. Dat zou overeenkomen met 1,6 miljard euro”, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom ING . De voedings-, textiel en autosector zijn de sectoren die dan het hardst zouden getroffen worden. Maar als de Britten uit de eenheidsmarkt stappen zouden ze de bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk ook kunnen wegjagen.





In de commissie voor Buitenlands Beleid kon minister-president Geert Bourgeois de parlementsleden geruststellen. “De impact van de Brexit op de Vlaamse economie zal meevallen. Het Verenigd Koninkrijk wil vrije handel met Europa, waarbij de grenzen zo weinig mogelijk hinder stellen. Of dit nu gebeurt via een nieuw douaneakkoord, een geassocieerd lidmaatschap of een andere methode. Het Verenigd Koninkrijk is de eerste om toe te geven dat dit niet noodzakelijk gemakkelijk zal zijn. Met wat goede wil kunnen we tot oplossingen komen die voordelig zijn voor zowel het VK als de EU”, aldus Bourgeois.

