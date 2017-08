De Vlaamse regering heeft de ‘jongerenbonus non-profit’ afgeschaft. Dit type loonkostensubsidie werd opgericht ter bevordering van de tewerkstelling van laaggeschoolden onder de 30 jaar. Minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), wil de bonus vervangen door tijdelijke werkervaringsplaatsen. Door de afschaffing van de jongerenbonus worden honderden jobs voor laaggeschoolde jongeren bedreigd.

Laaggeschoolden jongeren hebben het steeds moeilijker om een job te vinden. Door een tegemoetkoming in loonkosten, de jongerenbonus, wil men werkgevers uit de non-profit sector stimuleren meer laaggeschoolde jongeren aan te werven. Maar sinds 15 maart 2017 is de ‘jongerenbonus non-profit’ afgeschaft. Zo zijn er geen nieuwe aanwervingen meer mogelijk en zullen lopende contracten tot maximaal 31 december 2018 gesubsidieerd worden. De Vlaamse regering wil op deze manier het systeem vereenvoudigen.





Sociale partners reageren teleurgesteld. Door de afschaffing van de jongerenbonus worden honderden jobs voor laaggeschoolde jongeren bedreigd. Het gaat voornamelijk om banen in de dienstsector, onder meer de buitenschoolse kinderopvang en ouderenzorg. Minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), liet weten de arbeidsplaatsen op te vangen in een nieuw systeem. Zo zal de bonus vervangen worden door stages en individuele beroepsopleidingen. Maar uit verschillende hoeken klinkt er kritiek. In stages van enkele maanden kan je nooit dezelfde kennis en vaardigheden opdoen, klinkt het.

Actua-Commissie (herhaling), vrijdag 4 augustus 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.