Debat over akkoord Oosterweelverbinding

De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal hebben op woensdag 15 maart een “historisch akkoord” bereikt over de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Na 20 jaar mocht Vlaams minister-president Geert Bourgeois het akkoord voorstellen in het Vlaams Parlement. Het nieuwe voorstel moet de verkeersknoop rond de stad ontwarren en de leefbaarheid verhogen.

In februari 2017 kwam de overkappingsintendant Alexander D’Hooghe met een nieuw voorstel in het Oosterweeldossier: ‘het Radicaal haventracé’. Dit project moet het doorgaand verkeer naar Antwerpen zoveel mogelijk rond de stad leiden door de R2 in de haven infrastructureel te verbeteren en doorgaand verkeer via de A12 en de Liefkenshoektunnel te sturen. Om de capaciteit op dat tracé te verhogen komt er ook een tweede Tijsmanstunnel.





Omdat alle partijen zich kunnen vinden in het ‘Radicaal haventracé‘ laten de actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland hun procedure voor de Raad van State vallen. De actiegroepen hadden sinds begin deze maand voldoende handtekeningen voor een referendum, maar ook dat laten ze nu achterwege. De Vlaamse regering belooft wel om hen verder te betrekken bij de uitwerking van het project via een nog op te richten werkgemeenschap.

Start werken?

Naast ‘het Radicaal haventracé’ zal de Ring ook overkapt worden. De overkapping zal zo’n 1,25 miljard euro kosten. De verbinding tussen de Antwerpse ring en Oosterweel zal voor vlot verkeer zorgen dat naar de stad moet. Voor het verkeer dat rond de stad moet, is er het radicaal haventracé. De werken zullen dit jaar van start gaan. Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement reageerden alle partijen enthousiast over het akkoord

