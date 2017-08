De Lijn haalt vuile bussen weg uit Antwerpen

De Lijn wil bussen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de lage-emissiezone in Antwerpen verhuizen naar de omliggende gemeenten en vervangen door de bussen die wel voldoen aan de voorwaarden. Een beslissing die in het Vlaams Parlement voor heel wat ophef zorgt. Ook het feit dat enkele burgemeesters dit nieuws in de pers moesten vernemen pikken de parlementsleden niet. Minister van mobiliteit Ben Weyts probeert de gemoederen te bedaren.

Donderdag 19 januari kondigde ‘De Lijn’ aan haar vuile bussen, die niet voldoen aan de euro 3-norm, uit Antwerpen-stad weghaalt. Deze worden omgeruild voor iets modernere bussen uit landelijk gebied, onder meer uit de regio Kempen. Dat is een gevolg van de lage-emissiezone in Antwerpen. De busreizigers in de regio Heist-op-den-Berg, Mol, Aarschot en Westerlo zien modernere en meer comfortabele bussen verdwijnen naar Antwerpen. Ze krijgen meer vervuilende, minder comfortabele bussen in de plaats. “De ruil is bijgevolg van die aard om al de verouderde en meer vervuilende bussen te concentreren in de Zuiderkempen. Dat is geen manier van handelen, dat is onaanvaardbaar. Ook Kempenaren, Heistenaren, inwoners van Aarschot, ook zij betalen jaarlijks hun belastingen. Ze betalen evenveel voor een vervoersbewijs van De Lijn als wie elders, bijvoorbeeld in de stad Antwerpen woont”, zegt Jan Bertels (sp.a).





Minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), haalt aan dat het niet echt om ‘vuile’ bussen gaat. “De euronorm 2-bussen hebben – men is daar allang mee bezig – een roetfilter, die de uitstoot van fijn stof met meer dan 90 procent beperkt. Qua fijnstofuitstoot zijn ze even goed als de modernere euro 4-bus”, zegt Weyts. Bovendien bestaat er een vervangingsscenario voor vervuilende bussen, ze gaan er dus op termijn definitief tussen uit. “Zo worden vanaf 2019 nog louter bussen met alternatieve aandrijving – hybride, CNG of elektrisch – aangekocht. In stedelijke omgevingen willen we tegen 2025 enkel nog met groene bussen rijden, en in de stadskernen louter elektrisch”, aldus de minister.

