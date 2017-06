“Sabam misbruikt haar monopoliepositie”

Binnenkort gaat de Vlaamse festivalzomer weer van start, maar de toekomst van de festivals staat onder druk want auteursrechtenmaatschappij Sabam heeft een prijsverhoging doorgevoerd. Kurt De Loor (s.pa) vraagt tijdens de plenaire vergadering hoe de Vlaamse en federale regering de festivals wil helpen.

Een dagticket voor een groot festival zoals Pukkelpop of Rock Werchter kost al snel 100 euro. Daarvan gaat er een deel naar de auteurs en tekstschrijvers. Dat zijn niet altijd diegenen die op het podium staan. Het is auteursrechtenvereniging Sabam die dat geld in. Vanaf 1 januari 2017 trok Sabam haar tarieven met zo’n 30 procent op. De festivalorganisatoren reageren furieus. “Sabam wil ons pluimen”, klinkt het. Een twintigtal festival- en concertorganisatoren pikken het niet langer. Ze stappen nu samen naar de rechtbank van koophandel. Volgens hen misbruikt Sabam haar positie van monopolie.





“We stellen vast dat Sabam nu opnieuw – ook zoals de collega’s aanhalen – haar monopoliepositie gebruikt om dingen door te drukken in plaats van in te spelen op een overleg met de betrokken actoren”, zegt Marius Meremans (N-VA). Bevoegd minister, Sven Gatz (Open Vld), heeft begrip voor de bezorgdheid van de festival- en concertorganisatoren. Maar Sabam valt echter onder de verantwoordelijkheid van de federale minister van Economie. Hij liet wel weten van een gesprek op te zetten met zijn federale collega’s.

