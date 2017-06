Quota op voorlopige hechtenissen

Minister van Justitie Koen Geens is voorstander van de invoering van quota voor voorlopige hechtenissen. In elk gerechtelijk arrondissement wordt dan een maximaal aantal aanhoudingen bepaald. Zo wil de minister de overbevolking in de gevangenissen tegen gaan. In het federale parlement stellen veel parlementsleden zich hier vragen bij.

Afgelopen week wat te lezen dat minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), quota wil invoeren om de overbevolking in gevangenissen aan te pakken. Zo komt er bijvoorbeeld een beperking van het aantal mensen dat in voorhechtenis zit. Van zodra het maximum aantal aanhoudingen bereikt is mogen er geen nieuwe gedetineerden erbij komen. Zo wil de minister zijn belofte houden die hij aan de vakbonden heeft gedaan. Tegen eind deze maand moest het aantal gevangenen gedaald zijn tot 10.000. Nu zijn er nog 800 te veel.





“Soms is een aanhouding nodig. En dat mag niet afhangen van capaciteit, maar van beoordeling”, zegt Sophie de Wit (N-VA). In een opmerkelijke speech liet minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), weten dat hij niet te vinden is voor quota in gevangenissen. “Gaan we nu verkrachters vrijlaten voor een of ander pedofiel? Denkt u nu echt dat uw minister van Justitie in staat is tot zoveel waanzin?”, aldus minister Geens.

