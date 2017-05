Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil de aanpak van kindermisbruik in Vlaanderen verscherpen. Daarom werkt zijn administratie onder meer aan een “kind-check”. Die moet alle hulpverleners alert maken voor de vraag of er bij de hulpverleningssituatie ook kinderen betrokken zijn. Daarnaast wil de minister de hulplijn 1712 als aanspreekpunt voor de burger met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling verder uitbouwen.

