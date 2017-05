Ziekenhuizen zetten beroertecoaches in

Patiënten met een beroerte kunnen voortaan de hulp inroepen van een beroertecoach. Dankzij een proefproject van de Belgian Stroke Council kunnen patiënten tot 6 maanden na hun ontslag uit het ziekenhuis individueel begeleid worden door een persoonlijke beroertecoach. Die coach maakt gebruik van een interactief, digitaal platform en videoconsultatie. Het proefproject loopt op dit moment in vier verschillende ziekenhuizen, onder andere in het AZ Groeninge in Kortrijk.





