Mindfulness in alle scholen

Het aantal psychische problemen neemt de laatste jaren steeds maar toe. Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys wijst erop dat de druk in de maatschappij en de snelheid waarmee alles gaat, toeneemt. Daar lijdt het menselijk brein onder. Nog volgens Saeys moeten we ons brein gaan versterken om onszelf zoveel mogelijk te beschermen tegen burn-out en stress. Ze meent dat die technieken vandaag te weinig worden aangeleerd in scholen en op de werkplaats.





