Vorige week werden in het pretpark Walibi de Vlajo Awards uitgereikt. Dit is de grootste talentenjacht voor jong ondernemend geweld in Vlaanderen. N-VA parlementslid Koen Daniƫls was erbij en zag dat het goed was. Toch vindt hij dat minister Hilde Crevits meer inspanningen mag doen om ondernemingszin en ondernemerschap in het onderwijs extra te stimuleren.





