Schauvliege neemt haar woorden niet terug en haalt zwaar uit naar Natuurpunt

Minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), neemt haar woorden niet terug omtrent de kritiek die ze uitte over Natuurpunt. “De waarheid prikt misschien een beetje, maar Natuurpunt blijft de grootste ontbosser van Vlaanderen”, zegt de minister.

Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement kreeg minister Schauvliege een reeks vragen voorgeschoteld over haar interview in Knack. Daarin reageert ze op de kritiek die Natuurpunt recent uitte op haar bosbeleid. “Als Natuurpunt kritiek heeft op mijn plannen, dat het dan zélf stopt met bossen kappen. Natuurpunt is de grootste netto-ontbosser in Vlaanderen en verantwoordelijk voor een kwart van de gemiddelde jaarlijkse ontbossing”, aldus de minister.





Oppositiepartij Groen reageert verbijsterd en noemt de uitspraken minister-onwaardig. “De minister heeft met haar uitspraken honderden mensen geschoffeerd”, zegt Elisabeth Meuleman (Groen). “Die organisatie mag volgens de minister geen kritiek uiten op haar beleid en als ze dat wel doen dan zegt de minister dat het ‘zever’ is. Ze zegt ook dat we die organisatie moeten tolereren, maar dat is één van de belangrijkste organisaties voor de uitvoering van haar beleid”.

