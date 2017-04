Fons Leroy van de VDAB wil een zevende staatshervorming. Hij wil meer beslissingen over werk op Vlaams niveau brengen. Federaal parlementslid Veerle Wouters wil weten wat minister van Werk Kris Peeters over de uitspraken vindt, maar die wil eerst de zesde staatshervorming afwachten alvorens over een nieuwe te praten.





Actua-Parlement, donderdag 27 april van 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.