“De rol van Diyanet in Vlaanderen is problematisch”, zegt minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Volgens Staatsveiligheid is Diyanet “de lange arm van Turks president Erdogan”. Toch is er slechts voor 1 van de 13 Diyanet-moskeeën de procedure gestart tot intrekking van de erkenning. Chris Janssens (Vlaams Belang) vindt de handeling te slap en roept op om alle Diyanet-moskeeën te sluiten.

Bijna 75 procent van de Turkse Belgen die zijn gaan stemmen, steunen de grondwetswijziging waarbij de Turkse president Erdogan meer macht naar zich toetrekt. Nergens in Europa ligt dat cijfer zo hoog. “Fysiek leven ze misschien in Vlaanderen, maar mentaal in Turkije”, zegt Chris Janssens (Vlaams Belang). “Elke nieuwe generatie richt zich meer dan de vorige op het land van herkomst, op het land van de voorouders. Dat is toch wel een gigantisch failliet van het gevoerde integratiebeleid”.





Eerder deze maand verkondigde minister Homans de Fatih-moskee in Beringen te willen schrappen als erkende moskee. Ze baseerde zich op een verslag van Staatsveiligheid waarin bezwarende informatie stond. Niet veel later sprak Staatsveiligheid haar motivatie tegen. “Wat het concrete dossier van de Fatih-moskee in Beringen betreft: we beschikken over voldoende informatie om de procedure tot intrekking van de erkenning op te starten. Dat heb ik gedaan: die procedure loopt”, zegt de minister. Dertien moskeeën in Vlaanderen zijn erkend door de Vlaamse overheid. Dat betekent dat ze toelages krijgen om de imams uit te betalen. “Voor de andere twaalf erkende Diyanet-moskeeën in Vlaanderen wordt momenteel nagegaan of de algemene problematiek van Diyanet die zich momenteel in Vlaanderen voordoet, daar ook van toepassing is”, aldus Homans.

Actua-Parlement, zaterdag 22 april 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.