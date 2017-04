Burn-out, stress en depressie bij leerkrachten

Burn-out, stress en depressie zijn met een straatlengte voorsprong de belangrijkste redenen voor de afwezigheid van leerkrachten. In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement houden verschillende parlementsleden een pleidooi om ervoor te zorgen dat de job werkbaar is en blijft.

Uit het Ziekterapport 2015 van het Vlaamse ministerie van Onderwijs blijkt dat leerkrachten vaker ziek zijn. Het gemiddeld aantal ziektedagen is in Vlaanderen gestegen van 14,89 dagen in 2014 naar 16,35 dagen in 2015. Psychologische aandoeningen zoals een burn-out, depressie en stress blijven de voornaamste oorzaak van ziekte. Het gaat om 35,59 procent van de ziektedagen. Uit het rapport blijkt ook dat steeds meer leerkrachten die een langdurige ziekte hebben overwonnen, opnieuw deeltijds aan de slag gaan.





Met een gemiddelde werkweek van rond de 45 uur, heeft de werkdruk een alarmerende peil bereikt. Daarnaast wordt de onderwijssector het zwaarst getroffen met de pensioenhervormingen. Leerkrachten zullen vijf à zeven jaar langer moeten werken en zullen minder pensioen ontvangen. “Het zijn signalen die we niet mogen negeren. Werkbaar werk is binnen het onderwijs een terechte bekommernis.”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

