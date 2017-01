Enkel ‘filegevoelige gemeenten’ komen in aanmerking voor subsidies om het woon-werkverkeer duurzamer te maken. Hierdoor zullen 197 gemeenten geen geld meer krijgen uit het Vlaams Pendelfonds. De oppositiepartijen in het Vlaams Parlement stellen zich vragen bij deze herverdeling. Joris Vanderpoorten praat na met Joris Vandenbroucke (sp.a) in een nieuwe Studio Parlement.





Studio Parlement, woensdag 25 januari 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend in onze nieuwslus.