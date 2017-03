15-jarige dief al tweemaal vrijgelaten

Een 15-jarige jongen is in de rand rond Brussel al voor de tweede keer vrijgelaten voor diefstal met afpersing. De jeugdrechter liet hem gaan omdat er geen plaats is in een Franstalige gesloten instelling. Dat is onaanvaardbaar vindt Hendrik Vuye. Hij vraagt Minister van Justitie Koen Geens dan ook om ook Franstalige criminelen door Nederlandstalige rechters te berechten. Dan kunnen ze in Nederlandstalige gesloten instellingen opgenomen worden.





